На месте работают спасатели.

Российские войска совершили ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области, ранены семь человек

Об этом сообщила директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, передает "Суспільне Харків".

В результате ракетного удара России пострадал 11-летний ребенок.

Отмечается, что около 15:00 ракета попала в одно из зданий в центре города. Сейчас на месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар и разбирают завалы.

Напомним, по состоянию на 20 мая, российские военные убили в Украине 232 ребенка. Всего от полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации пострадали 659 детей.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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