По словам президента, оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по городу Лозовая на Харьковщине.

Об этом говорится в его Telegram.

"Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному Дому культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска осуществили ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области, ранены семь человек.

Момент удара попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как российская ракета попадает в местный Дом культуры. От взрыва здание разнесло. В этот момент по дороге ехали несколько авто.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что россияне распространяют фейк, что якобы в Лозовой уничтожили военный арсенал.

"Ракета попала по гражданской инфраструктуре, а именно в городской Дворец культуры, который не несет никакой угрозы и опасности. Соответственно, чтобы оправдать свой жалкий промах, русские запустили новый фейк, который якобы попал в военный арсенал", - подытожил спикер Одесской ОВА.

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