Уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военнослужащих.

В Курской области Силы обороны Украины уничтожили точным ударом российский военный объект.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, вчера, 3 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области.

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"По результатам атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям", - отмечается в сообщении.

Что еще известно о боевых действиях на Курщине

Как сообщал УНИАН, 3 марта стало известно, что в Курской области украинские военные удачно отбили штурм россиян, который стоил противнику более 9 млн долларов. Враг потерял четыре танка и БТР.

По мнению ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона Айдар Евгения Дикого, российские войска копируют тактику украинцев и пытаются перебить украинскую логистику на Курщине, чтобы в итоге выбить Силы обороны Украины из этого региона.

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