Среди пленных - трое зэков, почти у всех миллионные долги.

В Курской области РФ украинские военные взяли в плен 11 российских оккупантов, которые говорят, что им очень повезло, потому что остались живы. Они не могли вернуться к своим, потому что те их "не принимали". Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках.

"11 военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками в Курской области России. Пленным оказана своевременная медицинская и психологическая помощь. В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пленных - трое зеков, почти у всех миллионные долги.

На видео, которое обнародовали десантники, - часть пленных. Они называют свои имена, даты рождения, подразделение, в составе которого служат, и т. д.

Среди них - пулеметчик из Узбекистана, который закреплен за частью 29603, пятеро военных из 810 бригады морской пехоты РФ, штурмовик из части 32364. Кроме того, есть командир отделения, 1996 года рождения, стрелок из Республики Тыва, наводчик танка и тому подобное.

Пленные говорят, что им повезло потому, что "собратья" не пускали их обратно - стреляли по ним. Они также рассказали, что "там валяются трупы", которые не позволяют забрать командиры.

"Эти люди выбрали жизнь, а не смерть за иллюзорные фантазии своего диктатора. К ним будет применено хорошее обращение как к военнопленным, они будут в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена. Призываем всех военнослужащих армии РФ: сдавайтесь в плен", - отмечают украинские десантники.

ВСУ захватывают в плен военных РФ: последние новости

Недавно военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ взяли в плен девять российских оккупантов с помощью беспилотника с громкоговорителем. Специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологическому истощению вражеских пехотинцев длилась несколько дней.

Беспилотник летал над россиянами примерно трое суток. Военный с позывным "Маляр" рассказал, что с дрона с громкоговорителем постоянно проигрывался разный текст. Один из захваченных в плен оккупантов рассказал, что пересек границу Донецкой области 22 января. Он надеется, что его обменяют и он сможет "списаться" или уедет в тайгу.

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