В результате удара управляемой авиабомбой разрушены 7 домов.

Херсон получил сегодня очередной вражеский удар, в результате чего минимум один человек погиб и 9 получили ранения.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, российская армия попала управляемой авиабомбой по жилому кварталу пригорода Херсона.

"Из-за вражеского удара было разрушено 7 домов, под завалами оказались мирные жители. Спасатели достали из-под завалов двух человек, один человек был без признаков жизни. Ликвидирован пожар, возникший в жилом доме и хозяйственной постройке после попадания", - говорится в сообщении.

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Позже начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко информировал, что по состоянию на 17 часов в Херсонской городской территориальной общине из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб - мужчина на момент атаки находился в собственном гараже. Также ранены 9 человек - трое мужчин, 63 лет и двое по 49, и шестеро женщин - самой младшей 28 лет, самой старшей 77.

"Все пострадавшие - из пригорода Херсона, который армия РФ обстреляла сегодня еще и из авиации", - отметил он.

Ситуация на юге Украины

Сил обороны юга Украины сегодня информировали, что российская армия нанесла бомбовый удар по острову Змеиный в Черном море и продолжает терроризировать мирное население Херсонского района, сбрасывая осколочные боеприпасы с дронов. За прошедшие сутки оккупанты сбросили таких четыре боеприпаса.

В результате обстрелов погиб полицейский, ранен его коллега и 5 гражданских. Также разрушены два здания автоцентра, повреждены 17 домов и 43 единицы автомобильной техники.

В то же время Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки ликвидировано 17 оккупантов. Были уничтожены три вражеских орудия, две единицы автомобильной техники и полевой пункт боепоставки.

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