В правительстве Швейцарии решение объясняют принципом равного отношения в законе о нейтралитете.

Швейцария вновь отклонила запрос Германии на разрешение реэкспортировать произведенные в Швейцарии боеприпасы в Украину.

Как пишет Голос Америки, в правительстве заявили, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии, поэтому одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно.

Отмечается, что в прошлом месяце министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратилась к правительству в Берне с просьбой предоставить разрешение на поставку 12 тыс. 400 снарядов швейцарского производства для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.

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Но министр экономики Швейцарии Ги Пармелен ответил так же, как и правительство Швейцарии в июне, когда отклонил предыдущий запрос.

"Согласно принципу равного отношения в законе о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военного оборудования швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", - заявило правительство.

"Поскольку правовая ситуация не изменилась, одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно", - говорят в правительстве.

35-миллиметровые снаряды были поставлены швейцарскими компаниями немецкой армии десятилетия назад при условии, что они не могут реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

На сайте правительства Германии в разделе об оказании военной помощи сообщается, что по состоянию на сейчас среди прочего Украине передано 30 самоходных зенитных установок GEPARD, включая около 6000 боеприпасов к ним.

Что такое Gepard

Gepard - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем ​​и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Война в Украине и позиция Швейцарии:

24 апреля 2022 года Швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам Seco отказал Германии в передаче Украине боеприпасов для установок Gepard. Seco оправдывает свое "нет" нейтральностью и Законом о военных материалах, который запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

1 июня 2022 года Швейцария запретила Дании отдать Украине бронированные машины Piranha III.

3 ноября 2022 года стало известно о том, что Швейцария не согласилась на передачу Украине боеприпасов к САУ Gepard. Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину.

Швейцария подчеркнула, что не будет менять позицию по реэкспорту своих боеприпасов, техники или оружия.

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