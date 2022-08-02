С первых дней полномасштабного вторжения Германия поставляет ВСУ оружие и боеприпасы, заявил Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что информация СМИ о сокращении военной поддержки Украины не соответствует действительности.

Об этом он заявил в интервью Globe and Mail.

Глава германского правительства ответил, что "с первых дней после нападения России на Украину" страна поставляет ВСУ оружие и боеприпасы.

"Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, орудия, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере", - утверждает Шольц.

Германия, добавил он, также обеспечивает обучения украинских экипажей.

"Пока мы говорим, украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется", - добавил Шольц.

Как писал УНИАН со ссылкой на немецкие СМИ, передача Украине немецких ЗРК Iris-T SLM задерживается из-за отсутствия разрешения со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сделку одобрило министерство экономики ФРГ, но итоговое разрешение должен выдать федеральный совет безопасности.

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