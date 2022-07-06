Оккупанты стараются насадить жителям города использование рублей, но все равно указывают на ценниках стоимость товаров в гривне.

Во временно оккупированном Херсоне жители вынуждены покупать продукты первой необходимости, отдавая огромные суммы. "Адские" цены буквально опустошают кошельки людей, которые не смогли эвакуироваться и остались в городе.

Фото с ценниками на бытовую химию в Херсоне показали в Telegram-канале "Новости Николаева".

Так, обычный шампунь, который в Украине стоит около 100 гривень, в Херсоне стоит 607 гривень. Примечательно, что на ценнике указана стоимость товара как в гривнях, так и в рублях. Судя по всему, планы оккупантов принудительно "перевести" жителей Херсона на использование валюты страны-агрессора пока что успехом не увенчались.

На этом "адские" цены не заканчиваются. Гель для душа, который в Украине стоит 90-110 гривень, в Херсоне обойдется куда дороже. Жителям временно оккупированного города придется отдать 450 гривень.

Несмотря на все цены и происки оккупантов херсонцы не теряют надежды, что уже в скором времени ВСУ вернут город под контроль Украины и выбьют рашистов. Именно поэтому на Херсонщине процветает движение партизан.

Ранее УНИАН уже сообщал, что херсонские партизаны разоблачили целую сеть предателей. Изменники "сливали" оккупантам информацию об активистах и участниках АТО.

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