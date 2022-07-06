Кроме того, защитники Украины вернули один населенный пункт в Донецкой области.

В американском Институте изучения войны (ISW) оценили ситуацию на фронте по состоянию на 5 июля. Эксперты считают, что РФ продолжает готовиться к наступлению на Славянск, Бахмут и Северск. Однако Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу и могут похвастаться определенными успехами.

Об этом сообщается на сайте ISW.

Наступление РФ на Северск

Так, оккупанты хотят создать условия, при которых они смогут весть наступательные действия. Целью РФ после захвата Лисичанска стали три города в Донецкой области: Бахмут, Северск и Славянск. Сейчас рашисты окапываются, они пытаются обеспечить для себя успешное продвижение от Лисичанска в сторону Северска.

По данным ISW, из-за планов оккупантов продвигаться в сторону Донецкой области, уже пострадала Серебрянка. Этот город, расположенный в пяти километрах от Северска, стоит на границе Луганщины и Донецкой области.

Попытки захватить Бахмут

Оккупанты, стараясь взять под свой контроль Бахмут, атакуют с двух направлений. Враг штурмует поселок Новолуганское и обстреливает позиции ВСУ возле сел Зайцевое и Кодема. Так РФ хочет захватить дороги из сел к трассе, которая из Бахмута ведет к Горловке. Если им это удастся, то тогда наступление на Бахмут действительно будет осуществляться сразу с двух сторон.

Успехи ВСУ в Донецкой области

Несмотря на все попытки оккупантов захватывать новые города Украины, наши защитники ведут бой и дают врагу отпор. В результате успешного контрнаступления ВСУ отбили село Солодке, которое находится в 30 километрах от Донецка.

Помимо этого, украинские военные удачно отразили попытки РФ атаковать села Краснополье и Долина на Донетчине. Эти населенные пункты находятся у трассы. Если бы оккупантам удалось получить над ними контроль, то в расположении врага оказалась бы дорога между Изюмом, Славянском и Бахмутом.

Защитники Украины сдерживают врага на Харьковщине

Войска РФ, которые сама страна-агрессор называет "второй армией мира", потерпели очередные неудачи в Харьковской области. ВСУ не дали врагу штурмовать село Сосновка, отразили наступление на Прудянку, Питомник и Дементьевку.

ВСУ приближаются к Херсону

И пока армия РФ пытается штурмовать Харьковщину и вести наступление на Донецкую область, защитники Украины отразили атаку оккупантов возле села Лозовое на Херсонщине. По мнению экспертов ISW, это может говорить о том, что ВСУ вернули под свой контроль село Лозовое. Однако в РФ "рапортуют", что они не потеряли село. Хотя, учитывая недостоверность большинства заявлений оккупантов, и эти слова могут оказаться ложью.

Ранее УНИАН уже сообщал о новых потерях армии России на юге Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: