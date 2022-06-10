По данным Гайдая, россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки.

Северодонецк держится, однако российские оккупанты уничтожают все на своем пути.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном – только уничтожают. "Русский мир" – это пустыня. Этой цели и пытается достичь враг. Кому мешал Ледовый дворец, или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Избавили тысячи людей от надежды на работу", - заявил Гайдай.

Также он отметил, что боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин.

"Так, россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки. Украинские воины нанесли им огневое поражение - оккупанты с потерями отошли. Правда, там разрушено еще девять домов", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что отражен вражеский штурм и на северо-западной окраине Тошковки.

Также зафиксированы разрушения 15 домов в Ореховом, шести– во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка.

"В итоге, за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", - сообщил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Гайдай заявил, что украинские военные смогут быстро выбить из Северодонецка российских оккупантов, если получат от Запада дальнобойные пушки. По его словам, это возможно было бы сделать за два-три дня.

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