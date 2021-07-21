Ключевую роль в освобождении Торецка сыграли более 40 спецназовцев Вооруженных сил.

Сегодня, 21 июля, седьмая годовщина освобождения города Торецк (прежнее название Дзержинск) в Донецкой области и города Рубежное Луганской области от российских оккупантов.

В посте на Facebook-странице Генштаба ВСУ рассказали о ходе операций по освобождению городов от российской оккупации.

В частности, военные отметили, что 21 июля 2014 года сводный штурмовой отряд Сил специальных операций Вооруженных сил Украины освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк.

Указывается, что операцию провели 33 бойца Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, 8 воинов 73-го Морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого вместе с 34-м отдельным мотопехотным батальоном территориальной обороны ВСУ "Батькивщина" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, который потерял трех воинов.

В Генштабе отмечают, что ключевая роль в освобождении Торецка принадлежала 41 воину – двум сводным группам частей спецназначения ВСУ.

"Утром первая группа, зайдя в город в обход блокпостов боевиков, заняли здание мэрии на центральной площади. Это сооружение стало ключевой точкой, о которую разбилась контратака более двух сотен террористов: в течение почти шести часов мэрию обстреливали из танков, БМП и ПТУРов, выпалив и разрушив ее", - рассказали военные.

Также, как отметили в Генштабе, вторая группа обошла город, "сняла" несколько дозоров российских оккупантов и заняла "зеленку" возле мэрии, поддерживая первую, и, позже, наводя удары артиллерии и авиации. Попав под тяжелый огонь и потеряв один из танков, вооруженные формирования РФ вынуждены были отойти. Сводная группа тоже покинула горящее здание вместе с пленными террористами, захваченными в нем.

Тем временем основные силы ВСУ завершили частичный охват города, заставив российско-террористические подразделения спасаться бегством.

Уже к вечеру 21 июля ВСУ получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги. Захваченные в плен российские террористы были переданы соответствующим органам. Гарнизон вооруженных сил РФ и террористов понес большие потери, и, бросив тяжелую технику, бежал в Горловку и Донецк.

Также в Генштабе напомнили, что 21 июля 2014 года от оккупантов освободили город Рубежное.

Освобождение города происходило в условиях полного боевого взаимодействия ВСУ, Нацгвардии, подразделений Нацполиции и добровольческих батальонов.

"Мощная ударная группа сил АТО окружила населенный пункт в ночь на 21 июля. Воины батальонов "Чернигов", "Айдар" и "Луганск-1" зашли в город и закрепились на территории трубного завода. Все операции происходили максимально тихо. За несколько часов силы АТО взяли под контроль здания милиции и городского совета", - сообщили в генштабе.

В 10:00 утра 21 июля 2014 года сообщено о том, что Рубежное полностью освобождено от российских террористов-оккупантов, в городе восстановлена законная украинская власть.

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Автор: Константин Гончаров