Сегодня на водопроводе выявлено 4 места порывов, без водоснабжения остаются 5 населенных пунктов.

На завтра запланировано проведение ремонтных работ водопровода "Горловка-Торецк" в окрестностях пгт. Пивденное при соблюдении режима прекращения огня.

Читайте такжеВзрыв под Лубнами: восстановлено газоснабжение всех 17 населенных пунктовОб этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

Сегодня специалисты компании «Вода Донбасса» обнаружили 4 места порывов, влияющих на отсутствие водоснабжения города Торецк и еще четырех населенных пунктов, частично проведены земляные работы.

В Донецкой ОГА напомнили, что в "серой зоне" работникам компании разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

Во время сегодняшнего обследования участка водопровода за пределами пгт. Пивденное пиротехники обнаружили и изъяли один взрывоопасный предмет, а именно гранату ПГ-22.

"Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Авария на водопроводе: что известно

4 января в результате порыва на водопроводе "Горловка-Торецк" без водоснабжения остались около 38 тыс. человек в городах Торецк и Железное, а также в пгт Северное, пгт. Пивденное, частично пгт Щербиновка.

8 января российско-оккупационные войска открыли провокационный огонь в сторону рабочих, осуществлявших ремонтные работы на водопроводе. По факту обстрела открыто производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

9 января были обеспечены благоприятные условия для проведения работ по обследованию и ремонту трубопровода. Ремонтная бригада осмотрела два участка водопровода, на одном из которых провела ремонт.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко