Выполняя преступный приказ, экс-беркутовец незаконно задержал и принял участие в избиении 11 активистов Евромайдана.

Бывшего милиционера столичного спецподразделения "Беркут" приговорили к семи годам лишения свободы за превышение власти, фальсификацию служебных документов и предоставление заведомо ложных показаний.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, в суде было доказано, что экс-правоохранитель, действуя во исполнение преступного приказа командира роты спецподразделения милиции, вместе с другими сотрудниками спецподразделения "Беркут" в ночь на 23 января 2014 года, находясь на Крепостном переулке в Киеве, принял участие в незаконном задержании и причинении телесных повреждений 11 активистам Евромайдана. Также они повредили их микроавтобус.

Затем беркутовцы доставили участников акции протеста в одно из столичных райуправлений милиции. Там осужденный и его коллеги сфальсифицировали рапорты и предоставили заведомо ложные показания о якобы совершении протестующими хулиганских действий. На основании этих документов активистов безосновательно привлекли к уголовной ответственности и арестовали.

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"Поскольку осужденный на протяжении длительного времени скрывается от правоохранительных органов в РФ и на неподконтрольной Украине территории и объявлен в международный розыск, в отношении него осуществлялось специальное судебное производство", - уточнили в Офисе генпрокурора.

В отношении других соучастников - командира этой роты спецподразделения "Беркут", его заместителя и шестерых сотрудников, обвиняемых в совершении этих преступлений, дела рассматриваются Святошинским районным судом Киева.

Дела Майдана

В Украине заочно будут судить бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о поставках гранат из РФ во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе бывшего главу МВД Виталия Захарченко.

Захарченко обвиняется в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и растраты имущества МВД в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

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