По его словам, нельзя допустить потери единства в этом противостоянии.

Сегодня демократический мир перехватил инициативу в противостоянии с Россией и необходимо сохранять единство, чтобы одержать победу в войне.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

"Прочность в мире зависит прежде всего от нашей прочности. Прочность внутри нашего государства в самом начале вторжения продемонстрировала всему миру, каково это – быть объединенными. Мы все объединились. Мне кажется, этот сигнал является самым главным, и его нельзя потерять. Этот сигнал видят люди на поле боя – что такое сильное объединенное государство, с армией, с обществом", – отметил он.

Президент считает, что Россия будет пытаться влиять на ситуацию в Европе и мире с помощью информационного оружия и энергетики, используя фактор приближения отопительного сезона.

Он отметил, что Евросоюзу сложно внедрять следующие пакеты санкций, поскольку они сказываются и на политике внутри государств. Однако сейчас важно оставаться объединенными.

"Нельзя заморозить конфликт и нельзя сказать: подождем год, два, три... Это будет наша слабость. Украина не имеет права потерять инициативу и не дать возможности Европе потерять инициативу. Сегодня весь мир выгрыз инициативу у Российской Федерации. И наша победа в этой войне – это объединение и невозможность потери этой инициативы", - сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что в 2014 году мир "не смог дать по роже России, а мы даем".

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