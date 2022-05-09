Он также отметил, что сейчас время работает на Украину.

Луганская область сейчас сдерживает дальнейшее продвижение оккупантов - глава ОВА сравнил ситуацию в регионе с Мариуполем.

Об этом Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.

"Луганская область в данном случае является таким же форпостом, как и Мариуполь. Мы сдерживаем огромное количество орков просто на себе, не пропускаем их дальше", - отметил Гайдай.

По его словам, пока военные сдерживают огромную навалу рашистов, бригады в соседних областях расширяют фланги и не дают возможности оккупантам сделать кольцо. Он также отметил, что сейчас время работает на Украину, и оно необходимо, чтобы к военным прибыло необходимое западное вооружение.

"Чем дольше мы продержимся, тем больше наши бригады будут обеспечены хорошим дальнобойным вооружением, ну и, соответственно, потом шансов российской армии мы уже не дадим", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Напомним, также глава ОВА рассказал, когда возобновится эвакуация из Луганской области.

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