В Луганской области уничтожена понтонная переправа российских оккупантов, а вместе с ней и техника врага.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.
"Уничтожена переправа рашистов в Луганской области. Вместе с понтонной переправой Вооруженные силы Украины уничтожили 3 БМП, 1 ІМР (инженерная машина разграждения - Ред.) и 3 грузовых автомобиля оккупантов", - написал он.
Геращенко продемонстрировал снимки уничтоженной вражеской переправы и техники врага.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал мирных жителей в ряде населенных пунктов. В частности, оккупанты бомбили Луганскую область.
8 мая в результате нового вражеского авиаудара на Луганщине были обесточены Лисичанск и Северодонецк.
Защитники Украины давали противнику достойный отпор. Генштаб Вооруженных сил нашей страны сообщил, что по состоянию на сегодня уже уничтожены 25,5 тыс. противников.