Ликвидирована, в частности, вражеская инженерная машина разграждения, поделился советник главы Министерства внутренних дел.

В Луганской области уничтожена понтонная переправа российских оккупантов, а вместе с ней и техника врага.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

"Уничтожена переправа рашистов в Луганской области. Вместе с понтонной переправой Вооруженные силы Украины уничтожили 3 БМП, 1 ІМР (инженерная машина разграждения - Ред.) и 3 грузовых автомобиля оккупантов", - написал он.

Геращенко продемонстрировал снимки уничтоженной вражеской переправы и техники врага.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал мирных жителей в ряде населенных пунктов. В частности, оккупанты бомбили Луганскую область.

8 мая в результате нового вражеского авиаудара на Луганщине были обесточены Лисичанск и Северодонецк.

Защитники Украины давали противнику достойный отпор. Генштаб Вооруженных сил нашей страны сообщил, что по состоянию на сегодня уже уничтожены 25,5 тыс. противников.

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