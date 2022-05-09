На свободной территории Луганской области до сих пор остаются более 40 тысяч жителей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, когда может возобновиться эвакуация жителей области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На свободной территории Луганской области до сих пор остаются более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - отметил он.

По его словам, наши войска уже зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

Днем ранее Гайдай сообщал, что в Белогоровке продолжаются ожесточенные бои.

"Оккупанты смогли разложить понтонную переправу через реку Северский Донец, наши воины пытаются ее уничтожить, а орки хотят прорваться на наш берег", - писал он.

Глава ОВА также информировал, что местные жители не эвакуировались, когда была такая возможность, и сейчас оказались в заложниках у войны.

"К сожалению, накануне из Белогоровки возможностью эвакуации воспользовались лишь 49 человек, хотя транспорт был прислан с расчетом до 300 человек. Ситуация будет ухудшаться, ведь, чтобы прогнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощность. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно поэтому призвали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна", - писал он.

Как писал УНИАН, 7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным данным властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.

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