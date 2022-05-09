Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, когда может возобновиться эвакуация жителей области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"На свободной территории Луганской области до сих пор остаются более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - отметил он.
По его словам, наши войска уже зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.
Днем ранее Гайдай сообщал, что в Белогоровке продолжаются ожесточенные бои.
"Оккупанты смогли разложить понтонную переправу через реку Северский Донец, наши воины пытаются ее уничтожить, а орки хотят прорваться на наш берег", - писал он.
Глава ОВА также информировал, что местные жители не эвакуировались, когда была такая возможность, и сейчас оказались в заложниках у войны.
"К сожалению, накануне из Белогоровки возможностью эвакуации воспользовались лишь 49 человек, хотя транспорт был прислан с расчетом до 300 человек. Ситуация будет ухудшаться, ведь, чтобы прогнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощность. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно поэтому призвали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна", - писал он.
Как писал УНИАН, 7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным данным властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.