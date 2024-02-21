Такое количество уничтоженных самолетов – это серьезный удар по имиджу РФ, говорит Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сбитие сразу семи самолетов РФ за последние несколько дней. Он подчеркнул, что каждый уничтоженный борт является ощутимой потерей для врага.

"Во-первых, это пилоты. Во-вторых, это современная техника, которая постоянно атакует нас, используя новые ракеты и другие средства поражения", – подчеркнул он в эфире телемарафона.

Такое количество уничтоженных самолетов РФ является серьезным ударом для имиджа Москвы, говорит Игнат. По его словам, это также весомый аргумент для российских пилотов о том, что "не стоит совать нос близко к украинским границам", ведь каждого из них может ждать такая участь.

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Он также прокомментировал "помощь" российской авиации от диктатора Владимира Путина:

"Как видите пришлось кремлевскому диктатору спасать ситуацию. Он подарил ВКС России икону, которая должна их спасти от зенитных управляемых ракет – наших или импортных. Эта история уже в виде мема ходит", – констатировал он.

Уничтожение самолетов РФ: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны уже уничтожили 338 самолетов и 325 вертолетов противника.

Только за последние несколько дней "приземлили" семь российских самолетов. Так, утром 21 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Вооруженные Силы Украины сбили российский истребитель Су-34.

17 февраля украинские воины уничтожили сразу три российских самолета. "Приземлили" два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Произошло это на восточном направлении.

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