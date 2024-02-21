Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сбитие сразу семи самолетов РФ за последние несколько дней. Он подчеркнул, что каждый уничтоженный борт является ощутимой потерей для врага.
"Во-первых, это пилоты. Во-вторых, это современная техника, которая постоянно атакует нас, используя новые ракеты и другие средства поражения", – подчеркнул он в эфире телемарафона.
Такое количество уничтоженных самолетов РФ является серьезным ударом для имиджа Москвы, говорит Игнат. По его словам, это также весомый аргумент для российских пилотов о том, что "не стоит совать нос близко к украинским границам", ведь каждого из них может ждать такая участь.
Он также прокомментировал "помощь" российской авиации от диктатора Владимира Путина:
"Как видите пришлось кремлевскому диктатору спасать ситуацию. Он подарил ВКС России икону, которая должна их спасти от зенитных управляемых ракет – наших или импортных. Эта история уже в виде мема ходит", – констатировал он.
Уничтожение самолетов РФ: последние новости
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны уже уничтожили 338 самолетов и 325 вертолетов противника.
Только за последние несколько дней "приземлили" семь российских самолетов. Так, утром 21 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Вооруженные Силы Украины сбили российский истребитель Су-34.
17 февраля украинские воины уничтожили сразу три российских самолета. "Приземлили" два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Произошло это на восточном направлении.