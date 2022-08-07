На сегодня 204 ребенка находятся в розыске.

С начала создания Национального информационного бюро удалось вернуть из плена почти 600 украинцев.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил директор Национального информационного бюро Александр Смирнов.

"Уже почти 600 (освобожденных из плена - УНИАН) людей за это время удалось вернуть. Это и гражданские, и военные. Из них гражданских чуть больше 100 человек, а все остальные это военные", - сказал он.

Смирнов уточнил, что гражданских государство возвращает, но не обменивает. "Они могут идти вместе с обменами, но на них не обменивают военных агрессора", - сказал он.

Кроме того, Смирнов отметил, что, по данным Национальной полиции, на сегодня 204 ребенка находятся в розыске, более 4 тысяч нашли.

"Так же у нас еще есть категория депортированные, принудительно перемещенные, то есть те, которые находятся на территории государства-агрессора. И таких сообщений поступило из Национального информационного бюро 5911. То есть 5911 детишек сейчас находятся на территории врага. Но само государство-агрессор сообщает публично, что детишек они переместили 448 тысяч", - добавил он.

Напомним, 17 марта Украина создала Национальное информационное бюро (НИБ) в соответствии с международным гуманитарным правом. Ключевой целью деятельности этого органа является сбор (всеми возможными способами), обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных РФ, в том числе и среди мирного населения.

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