При этом в ООН подчеркивают, что реальные потери, вероятно, гораздо выше.

Количество жертв среди мирного населения Украины с момента вторжения путинской орды растет с каждым днем.

По данным ООН, на девятый день войны убиты по меньшей мере 331 мирных жителя и еще 675 – получили ранения, передает Reuters.

Среди 331 погибших, 19 – дети. По данным управления, большинство пострадавших погибли от взрывного оружия, таким как обстрел из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракетных и авиационных ударов.

Напомним, 3 марта в Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией погибли 47 человек – 38 мужчин и 9 женщин. В тот же день международный трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Открытая война рф против Украины

24 февраля 2022 года россия вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

Вчера, 3 марта, состоялся второй раунд российско-украинских переговоров относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины. Наша делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта. Переговоры происходят в Беларуси, потому что российская сторона отказывается от любых других стран-посредников.

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