Пугающая статистика, но зато эти люди в безопасности.

Украинцы начали выезжать из страны сразу после полномасштабного вторжения Российской Федерации. За первые десять дней открытой войны из государства выехали 1,3 миллиона человек. А сейчас это количество едва ли не утроилось.

Информацией об украинцах, которые отправились за границу, поделилось Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Согласно приведенным данным, из страны выехали 3 626 546 человек. Больше всего украинцев приняла Польша — 2 миллиона и 144 тысячи. На втором месте Румыния — 555 тыс. наших граждан. А замыкает первую тройку Молдова — 371 тыс. беженцев.

Статистика по украинцам, которые отправились в другие страны

Венгрия — 324 397;

Россия — 271 254;

Словакия — 256 838;

Республика Беларусь — 4 938.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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