Со времени введения на территории Украины военного положения в активном розыске находится 203 ребенка.

Национальная полиция с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля зафиксировала обращение об исчезновении 4242 детей.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, об этом сообщила заместитель главы МВД Екатерина Павличенко.

"По состоянию на 1 августа 2022 года в органы Национальной полиции за период войны поступили обращения об исчезновении 4242 детей. Уже 4039 детей разыскали и это составляет 95,2% от общего количества", - сказала Екатерина Павличенко.

Она отметила, что больше всего обращений поступали из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

По словам Павличенко, со времени введения на территории Украины военного положения в активном розыске находится 203 ребенка.

Как сообщал УНИАН, в Украине заработал государственный портал для розыска детей "Дети войны", что будет помогать правоохранительным органам собирать данные о детях, которые пострадали во время войны пропали без вести или были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы в Российскую Федерацию.

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