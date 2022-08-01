Украина приветствует достижение компромиссного решение Приштины об отсрочке начала процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что важно не дать Российской Федерации пространства для воплощения ее политики эскалации в отношениях Сербии и Косово.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина приветствует достижение компромиссного решение Приштины об отсрочке начала процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов. Призываем стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что "важно не дать Российской Федерации пространство для воплощения ее политики эскалации в регионе".

Также украинские дипломаты напомнили, что для помощи украинцам открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Сербии: +381631113185.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались столкновения из-за изменения правил проезда.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны.

В то же время премьер Косово Альбин Курти обвинил в беспорядках самого Вучича и директора Офиса по Косово и Метохии.

В командовании контингентом KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) заявили, что готовы вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

Впоследствии власти Косово заявили, что откладывают процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Справка УНИАН. Республика Косово - частично признано государство на Балканах, чью независимость признали более 100 стран, в том числе большинство стран Европы.

Украина не признает Косово, считая эту территорию частью Сербии. Ключевая причина - наличие в Украине проблем с незаконно аннексированным Крымом и оккупацией части Донбасса.

С 2019 года Украина признает косовские паспорта для оформления виз.

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