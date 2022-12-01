Возможно, был слышен взрыв в результате разминирования территории.

В Киеве в четверг, 1 декабря, после воздушной тревоги прогремел мощный взрыв.

Взрыв в Киеве был около 16 часов, в частности, его было слышно на Минском массиве.

Сначала Telegram-канал "Киевский Движ" сообщил, что в столице мог случиться бытовой инцидент.

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Позже на канале появилась информация, что по предварительным сведениям, в Киеве слышали звуки взрыва в результате разминирования территории под столицей.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве 1 декабря была объявлена в 14:19, а в 15:36 был отбой.

Массированный ракетный удар России по Украине 23 ноября и новая угроза - важные новости

РФ в конце ноября в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине, в частности, враг обстрелял Киев. Под удары попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

Наши защитники ликвидировали 5 вражеских беспилотников и 51 из более 70 ракет. Вследствие вражеской атаки в нашем государстве возникли проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением. Позже ситуацию удалось стабилизировать.

В Генштабе Вооруженных сил Украины предупреждали, что угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории нашего государства сохраняется.

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