Также они показали видео, на котором горит их дом.

24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину и устроила масштабную войну. Во всех городах происходят взрывы, горят дома, военные базы и аэродромы. Погибают мирные жители и украинские военные.

ВСУ активно дает отпор российским оккупантам, а к ним присоединяются и мирные жители, которые готовы защищать каждый кусочек родной земли.

Так, в этот раз жители Харькова обратились к президенту РФ Владимиру Путину и поблагодарили его за "освобождение", которое никто у него не просил.

На кадрах видно, как женщина вместе с маленькой дочкой обращаются к Путину, показывая, как у них за спиной горит дом: "Спасибо, Володя. Мы именно этого и ждали от тебя. Нам теперь есть где жить. Зато зимой тепло. Ты - царь и Бог".

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