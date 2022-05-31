Украинские войска могут совершить тактическое отступление из города, добавил Гайдай.

Российские силы в настоящее время контролируют около 70% Северодонецка, и в городе на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире Sky News сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай признал, что победа в городе будет большим моральным подъемом для России, но он добавил, что украинские войска могут совершить тактическое отступление из города, чтобы спасти жизни и захватить оборонительные позиции снаружи, чтобы помешать дальнейшему наступлению русских.

"Мне кажется, а я человек не военный, что нет смысла терять много солдат, чтобы отбить город, который не имеет военно-стратегического смысла. В военном смысле город не имеет значения, потому что, например, в соседнем городе Лисичанске возвышенностей больше, и позиции военных будут лучше", — сказал он.

Гайдай отметил, что после того, как украинская армия перевооружится, у ВСУ появятся хорошие шансы не только останавливать врага, но и контратаковать.

Сегодня вечером оккупанты ударили по химзаводу города, в результате один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. На месте удара образовался темный столп из химикатов.

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