Украинские военные заметили, что из оккупированного Бердянска бегут военные корабли.

24 марта стало известно, что из Бердянска бегут российские корабли.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Два русских корабля пошли на х*й из Бердянска, после того как внезапно:)) на складе боеприпасов начался масштабный пожар. Украинская земля горит у оккупантов под ногами", - написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем блоге в Telegram.

Отметим, в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль оккупантов.

"У порта Бердянск уничтожен большой десантные корабль "Орск" армии оккупантов", - сообщили в ВМС ВС Украины.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города.

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