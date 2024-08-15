Россияне построили деревянный макет вместо потопленной лодки "Ростов-на-Дону".

Российские оккупанты изо всех сил пытаются скрыть факт затопления подводной лодки "Ростов-на-Дону", о котором Генеральный штаб ВСУ сообщал еще в начале августа, и для этого идут на различные ухищрения.

Как пишут эксперты Defence Express, в открытом доступе появились спутниковые снимки акватории базы Черноморского флота РФ в Севастополе, на которых зафиксировано несколько интересных моментов. В частности, на спутниковых изображениях видно, что россияне построили деревянный макет субмарины.

"Качество изготовления этого макета говорит само за себя, если его фейковость видно буквально из космоса. И здесь мало просто сказать, что россияне мягко говоря не доработали по деталям, чтобы придать этому макету хоть какую-то видимость реалистичности. Здесь нюанс заключается даже в том, что даже на спутниковом снимке четко видно, что длина корпуса этого макета составляет всего 56 метров, в то время как длина корпуса подводной лодки проекта 636.6 (к которому принадлежал потопленный "Ростов-на-Дону") составляет 73,8 метров", - отмечают в Defence Express.

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Кроме того, эксперты указывают, что россияне решили замаскировать место, где лежит потопленный "Ростов-на-Дону".

"Они решили просто накрыть брезентом то место, где эта субмарина легла на дно после поражения ракетным вооружением Сил обороны Украины. Возможно, они надеялись таким образом создать впечатление, что на этой поводной лодке до сих пор идут ремонтные работы", - отмечают эксперты.

По их убеждению, это свидетельствует о том факте, что россияне даже не пытаются поднять "Ростов-на-Дону" со дна акватории, потому что у них на это нет соответствующих технических возможностей.

ВСУ потопили российскую подводную лодку в Крыму

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2023 года оккупированный Севастополь оказался под ракетной атакой, сообщалось о масштабном пожаре на территории завода. Впоследствии стало известно, что во время атаки получили повреждения подводная лодка "Ростов-на-Дону", ремонт которой оккупанты завершили в середине июля.

3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об эффективном поражении подводной лодки Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Отмечалось, что субмарина затонула. После этого представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что "Ростов-на-Дону" после второго удара, скорее всего, не подлежит восстановлению.

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