Также существенно повреждены 4 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Триумф".

Силы обороны Украины успешно поразили и затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

"Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.

В частности, по подтвержденной информации, вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф". Также в порту Севастополя успешно поражена подводная лодка черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону".

Видео дня

"В результате попадания лодка затонула на месте", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Генштабе, подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".

Известно, что "Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

Ранее, 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

"В дальнейшем осуществлялся его ремонт и проходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов. Уничтожение "Ростов-на-Дону" очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", - сказано в сообщении.

Атака на Крым 2 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 2 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, которые слышали от Севастополя до Балаклавы. Над центром Севастополя виднелся дым. Распространялась информация, что произошел прилет в районе 13-го судоремонтного завода черноморского флота РФ в Килен-бухте.

Впоследствии тг-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщил, что ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш предварительно позиция ЗРК С-400 "Триумф".

Вас также могут заинтересовать новости: