Российские оккупанты проводят передислокацию и переформатирование своих сил, которые находятся на подступах к Донецкой области с нескольких сторон.
Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.
"Количество обстрелов увеличивается, особенно вдоль линии разграничения", – сказал он.
Кириленко также отметил, что по направлению с севера и юга проводится работа по укреплению и другим компонентам, чтобы врага не просто сдержать, но и разбить.
"Но сейчас также происходит такой процесс. На мой взгляд, это не просто накопление, а определенная перегруппировка, и, возможно скажу свою субъективную точку зрения, она тоже базируется на определенных данных, - это то, что перегруппировка идет и возможен подвод сил противника, которые более профессиональные. Для того, чтобы по крайней мере где-то им добиться успеха, но мы готовы к тому, чтобы уничтожать и сдерживать врага", - сказал Кириленко.
Он уточнил, что идет "передислокация и переформатирование групп, которые находятся на подступах к Донецкой области с нескольких сторон".
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