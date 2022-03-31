По мнению руководителя ОВА, идет возможный подвод сил противника, которые более профессиональны.

Российские оккупанты проводят передислокацию и переформатирование своих сил, которые находятся на подступах к Донецкой области с нескольких сторон.

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Количество обстрелов увеличивается, особенно вдоль линии разграничения", – сказал он.

Кириленко также отметил, что по направлению с севера и юга проводится работа по укреплению и другим компонентам, чтобы врага не просто сдержать, но и разбить.

"Но сейчас также происходит такой процесс. На мой взгляд, это не просто накопление, а определенная перегруппировка, и, возможно скажу свою субъективную точку зрения, она тоже базируется на определенных данных, - это то, что перегруппировка идет и возможен подвод сил противника, которые более профессиональные. Для того, чтобы по крайней мере где-то им добиться успеха, но мы готовы к тому, чтобы уничтожать и сдерживать врага", - сказал Кириленко.

Он уточнил, что идет "передислокация и переформатирование групп, которые находятся на подступах к Донецкой области с нескольких сторон".

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