Российская Федерация продолжает перебрасывать в Белоруссию ракетные подразделения и наемников с Ближнего Востока.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.
"Россия продолжает переброску ракетных подразделений в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия", - говорится в сообщении.
Также, на Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.
"По полученной информации, 29 марта переброшено 200 наемников к военному аэродрому Гомель", - говорится в сообщении.
Отдельно сказано, что в РФ началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-в мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В ходе вторжения российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.