По состоянию на 6 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, составляет около 4 млн грн.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
"На спецсчете для нужд военных осталось 4 млн грн – необходима дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 15,8 млрд грн.
Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете составлял около 536 млн грн.
- По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 3 млн грн.
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