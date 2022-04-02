Сегодня небо над Украиной фактически не принадлежит Украине и враг не прекратит бомбить мирные украинские города.
Об этом в интервью НВ заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.
"У вас (у Украины – ред.) сегодня есть только стингеры и очень поредевшие за дни войны ПВО, к ним могут быть добавлены какие-то системы залпового огня, подвезены боеприпасы, но сегодня небо над Украиной не принадлежит ни Украине, ни России", - заявил эксперт.
По мнению Рустамзаде проблема неба над Украиной в ближайшее время не будет решена.
"Я считаю, что небо будет таким долгое время. Ни российская армия не имеет возможности наносить удары издалека, не заходя в зону действия зенитно-ракетный комплексов, ни Украина не имеет возможности применять тяжелые системы противовоздушной обороны и стационарные зенитно-ракетные системы в зоне боевых действий и в зоне ООС. Не прекратятся и бомбежки мирных городов", - заявил эксперт.
Военный эксперт также отметил, что Россия наращивает интенсивность обстрелов.
"Россия неприятно удивила, у них оказалось огромное количество крылатых и баллистических ракет и, как мы видим тенденцию последних десяти дней, обстрелы с каждым днем увеличиваются", - заявил военный эксперт.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- 31 марта 2022 года стало известно о том, что Украина получит новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.