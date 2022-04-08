В Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выехала на поезде в Киев.

Как сообщает Deutsche Welle, в ночь на пятницу, 8 апреля, она отправилась из польского Пшемысля, расположенного примерно в 13 километрах от границы с Украиной.

Как уточнило агентство dpa, фон дер Ляйен прибудет в Киев в составе делегации с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и ряда европарламентариев.

Планируется, что в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен - первый высокопоставленный европейский политик, который с момента резни в Буче посещает украинскую столицу.

В середине марта премьер-министр Словении Янез Янша, а также главы правительств Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала встречались в Киеве с Зеленским. Тогда они призвали других западных лидеров последовать их примеру и тем самым продемонстрировать солидарность с украинским народом в борьбе против российского вторжения.

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