Будет создана совместная комиссия с ЕС по расследованию преступлений российских оккупантов на территории Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

По его словам, есть договоренность, что будет создана совместная комиссия с ЕС по расследованию преступлений российских оккупантов на территории Украины, в частности, в Буче и Ирпене.

"Прокуроры разных государств, совместная комиссия будут заниматься всеми этими преступлениями", - сказал президент.

При этом он отметил, что Украина также будет расследовать дела "о пытках преступниками наших людей".

"Мы начинаем собирать эту информацию, будем искать всех этих нелюдей", - отметил Зеленский.

К этой комиссии присоединяется генеральный прокурор Украины и человек из офиса президента, потому что "очень важно для меня получать информацию ежедневно, как проходит этот процесс".

Президент подчеркнул, что очень хочется, чтобы преступники были наказаны не через 20-30 лет, а нужно этим расследованием заниматься как можно скорее.

"Есть люди, которые очень хотят найти тех преступников, и я думаю, что мы найдем правильный формат. И если закон не будет решать этот вопрос международный, то украинский закон будет находить выход из этой сложной ситуации, из этой трагедии", - рассказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности мести всем российским преступникам, которые пытали и убивали наших гражданских людей.

Зеленский сообщил, что впереди - расследование преступлений российских оккупантов в Изюме, Мелитополе, Бердянске.

"Мы не представляем себе, что там происходило", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов в Буче. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Вас также могут заинтересовать новости: