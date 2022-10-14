Он похвалил украинских артиллеристов, которые "стреляют редко, но метко".

Российский оккупант рассказал, как у солдат сдают нервы и они воюют с призраками.

Это следует из перехваченного разговора российского оккупанта с собеседницей, который обнародовало Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"У некоторых наших нервы сдают и начинают стреляться с привидениями. Там никого нет, а они ху*...т из автомата туда. Потом всю роту поднимают из-за этого. Все в окопах сидят полночи потом - думают, что атака", - сказал оккупант.

Он похвалил украинских артиллеристов, которые "стреляют редко, но метко". По его словам, российская артиллерия очень часто стреляет, но часто "промазывает".

"Укропи редко стреляют, но если они стреляют, то они точно попадают", - сказал оккупант.

При этом добавил, что украинская артиллерия "кладет четко" и не стреляет просто так. Также он сообщил, что есть много "отказников" среди новомобилизованных из России.

Контрнаступление ВСУ

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные Силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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