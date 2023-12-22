Военные уверяют, что гражданское население не пострадало.

На юге Украины в результате удара дронами, который нанесли российские оккупанты, есть попадания, произошли разрушения и пожары.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не прекращает ночного дронового террора. Он снова прибегнул к массированной атаке по южным регионам. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 17 БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенных из временно оккупированного Крыма: 10 дронов сбиты на Николаевщине, четыре - на Херсонщине и три - в Одесской области.

"К сожалению, не обошлось без попаданий: в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. В Одесской области враг снова пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно. Впрочем, обломками сбитого БПЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро укротили сотрудники предприятия", - рассказали в Силах обороны. Военные утверждают, что пострадавшие не зафиксированы.

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В частности, один из дронов сбили военные моряки. "В Одесской области, во время ночной атаки оккупантов, силами и средствами Военно-морских сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе Shahed-136", - идет речь в сообщении.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в Вознесенском районе ночью 22 декабря в результате попадания БПЛА произошло возгорание на инфраструктурном объекте. Подробная информация сейчас уточняется. Также 21 декабря ориентировочно в 13:51 в результате падения вражеского дрона неустановленного типа повреждено хозяйственное помещение в селе Дмитровка Куцурубской громады.

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Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты запустили по Украине десятки дронов-убийц - 28 дронов типа Shahed-136/131 использовал на это противник. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударные БПЛА уничтожены в пределах Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей.

В частности, стало известно, что осуществлена атака на Киев. Сообщалось, что в результате вражеского удара разрушена квартира известного ведущего Андрея Ковальского.

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