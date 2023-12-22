Большинство вражеских беспилотников ликвидировали, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 22 декабря, запустили по украинской земле десятки дронов, большинство из них ликвидированы.

Противник использовал почти 28 дронов типа Shahed-136/131, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook в своей сводке. По его сведениям, только четыре дрона противника не ликвидировали.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударные БПЛА уничтожены", - отметили в Генштабе.

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Воздушные силы ВСУ в Telegram добавили, что россияне запустили беспилотники из таких районов - российский Приморско-Ахтарск, Курск и Чауда (Крым). 24 БПЛА уничтожены в пределах Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Ривнеской, Хмельницкой и Житомирской областей.

"К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Срочные новости - Киев атаковали беспилотники

Ночью в столице Украины слышали взрывы - противник использовал против киевлян дроны. Работали силы противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах упали обломки беспилотников, повреждены здания. По предварительным сведениям, пострадали два человека, один из них госпитализирован. Информация о жертвах в результате атаки не поступала.

Столичные власти отметили, что это уже третий подряд вражеский воздушный удар беспилотниками по столице за последние шесть дней декабря.

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