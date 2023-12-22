Жена ведущего рассказала жуткие детали инцидента.

В результате ночного удара, который российские оккупанты осуществили по Киеву дронами, повреждена квартира ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

Ковальский рассказал коллегам, что в жилье был пожар, и все разбито - "от окон до телевизора", сообщили "Факты". Ведущий добавил, что обошлось без жертв. На своей странице в Facebook он показал, что творится в его жилище. На ролике видно, что по квартире буквально "гуляет ветер".

Ковальского поддержали коллеги, в том числе ведущий Григорий Решетник написал под роликом: "Держитесь! Всегда рядом! Обнимаем". Сам Ковальский поблагодарил всех за поддержку. "Все целы - и то хорошо", - подчеркнул он.

Жена Ковальского Татьяна Хитрик в соцсети написала, что "квартиры теперь нет". "Выжили и это главное... Боже, спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду... не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли... смогли. Спасибо!", - поделилась она.

В центре внимания Киев - взрывы и другие последствия вражеской атаки дронами

В ночь на 22 декабря россияне атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed, работали силы противовоздушной обороны, в столице Украины раздавались взрывы.

Обломки вражеских беспилотников упали в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах, сообщалось о повреждении зданий. По сведениям властей, есть двое пострадавших.

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