Воюющие против Украины российские захватчики из группировки нацистов "Русич" (командир – Алексей Мильчаков) открыто пишут целые инструкции с призывами не оставлять в живых свидетелей своих жестоких преступлений среди мирного населения.
Одна из таких инструкция опубликована в Telegram-канале группировки.
"Помните об огромном количестве камер, которые всё фиксируют (закрывайте лицо). Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось свидетелей из числа местных", – цинично указывается в сообщении оккупантов.
Также в инструкции призывают россиян не брать еду у местного населения: "Не говорите им откуда вы сами, не представляйтесь настоящим именем".
Ранее сообщалось, как российские оккупанты массово похищают жителей временно оккупированного Энергодара и работников захваченной ЗАЭС.
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