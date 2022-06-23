Оккупантам среди прочего советуют не брать еду у местных жителей.

Воюющие против Украины российские захватчики из группировки нацистов "Русич" (командир – Алексей Мильчаков) открыто пишут целые инструкции с призывами не оставлять в живых свидетелей своих жестоких преступлений среди мирного населения.

Одна из таких инструкция опубликована в Telegram-канале группировки.

"Помните об огромном количестве камер, которые всё фиксируют (закрывайте лицо). Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось свидетелей из числа местных", – цинично указывается в сообщении оккупантов.

Также в инструкции призывают россиян не брать еду у местного населения: "Не говорите им откуда вы сами, не представляйтесь настоящим именем".

Ранее сообщалось, как российские оккупанты массово похищают жителей временно оккупированного Энергодара и работников захваченной ЗАЭС.

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