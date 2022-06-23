В спецслужбе отмечают, что такая тенденция в рядах оккупантов наблюдается все чаще.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупанты пытаются уехать из Украины, чтобы выжить.

Об этом говорится в перехвате СБУ.

Теперь оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам" и не возвращаются в Украину, так как прибыв домой сразу же пишут заявления на увольнение из армии.

"У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь? Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает оккупант в телефонном разговоре

В спецслужбе отмечают, что такая тенденция в рядах оккупантов наблюдается все чаще. Захватчики очень боятся атак украинских защитников, и, чтобы приглушить страх, пользуются проверенным "лайфхаком" – пьют.

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается россиянин.

Перехваченные разговоры:

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы, сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

15 июня в перехваченном телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет.

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