Сейчас известно о применении пыток к похищенным.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил о катастрофических масштабах похищения оккупантами горожан и работников ЗАЭС.

Как сообщает Telegram-канал "Энергоатома", об этом Орлов сказал во время встречи с президентом ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и главами городов-спутников атомных электростанций и директорами АЭС.

Орлов подчеркнул, что это одна из главных проблем города сегодня, кроме существующих гуманитарных и социальных.

"Людей массово похищают, местонахождение части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально", – рассказал он и подчеркнул, что срочно необходимо на самом высоком уровне решить вопрос обмена гражданских пленных, которых оккупанты похитили.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

Также на ЗАЭС находятся представители "Росатома".

Недавно оккупанты сообщили руководителям подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

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