Украинские защитники ликвидировали шестерых военных и одного захватили в плен.

Российские военные в Запорожской области пытались проникнуть в тыл подразделений ВСУ для проведения диверсий. Украинские бойцы ликвидировали шестерых захватчиков и еще одного взяли в плен.

Об этом в своем Telegram сообщила Запорожская ОВА со ссылкой на данные местного управления разведки.

Задержанным оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, который отбывал наказание в исправительных учреждениях на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Запорожской области оккупанты совершили 47 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Также захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Преображенка.

"За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Преображенка. Поступило 19 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов", – добавили в ОВА.

Ранее стало известно, что российские войска перегоняют колонны военной техники в сторону Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: