Как следствие повреждены здания предприятия, около десяти единиц техники, уничтожено 500 тонн грубых кормов.

На Черниговщине в результате обстрелов приграничья российскими войсками уничтожено сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщили в Новгород-Северской районной военной администрации.

"Сегодня враг в очередной раз совершил обстрел территории Новгород-Северского района, выпустив до трех десятков мин калибра 120 мм по одному из сельскохозяйственных предприятий Семеновской общины. Как следствие повреждены здания предприятия, около десяти единиц техники, уничтожено 500 тонн грубых кормов", - сказано в сообщении.

Обстрел продолжался более двух часов.

Отмечается, что российские военные едва ли не ежедневно обстреливают пограничную часть Черниговской области.

Напомним, накануне поселок Десна на Черниговщине вторично попал под ракетный обстрел.

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