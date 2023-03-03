Жизненно важная транспортная артерия для защитников города-крепости.

Ночью со 2 на 3 марта российские войска взорвали важное транспортное сооружение вблизи Бахмута. Как сообщает CNN, оккупанты разрушили мост, соединяющий Бахмут с поселком Хромово.

Ресурс узнал об этой информации в полиции Донецкой области. В правоохранительных органах заявили, что в ближайшие дни попытаются починить мост, ведь это жизненно важная артерия для эвакуации мирных жителей и перевозки грузов, например боеприпасов.

В то же время полиция сообщила, что до Бахмута все еще можно добраться по грунтовым дорогам и полям.

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Отметим, что из Бахмута через подконтрольные Украине территории на данный момент ведут две дороги: мимо соседних населенных пунктов Хромово и Ивановское. Несмотря на то, что они до сих пор контролируются украинскими войсками, однако обстреливаются российскими захватчиками.

Ситуация в Бахмуте: актуальное

За позапрошлые сутки украинские Силы обороны ликвидировали почти сотню россиян возле города, а также многих ранили.

Одному из подразделений аэроразведки вчера, 2 марта, приказали покинуть Бахмут. Военные обороняли город в течение 110 дней.

В Пентагоне заявили, что вокруг Бахмута интенсивные бои и переменчивая ситуация. Россияне не прекращают атаковать город.

Глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина знает, как действовать в данной ситуации вокруг Бахмута. Также он поделился соотношением потерь оккупантов к украинским военным.

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