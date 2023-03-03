По его словам, темпы продвижения оккупантов не такие, как им хочется.

Оккупанты бросили на штурм Бахмута Донецкой области все силы, потому что очень хотят скорее отчитаться о его захвате. Впрочем, темпы их продвижения не совпадают с ожиданиями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. На этом направлении присутствуют и регулярные войска, и наемники, но поделать они ничего не могут.

"Кого только не было возле Бахмута - и террористическая организация "Вагнер" Пригожина, и вооруженные силы, российская десантура. Условно говоря, полный букет того хлама, который надвинулся на территорию Украины. Они там все присутствуют, но долго не могут ничего сделать", - отметил Данилов.

Бахмут - не только географическая точка на карте страны. По словам Данилова, ни одно заседание Ставки верховного главнокомандующего не происходит без докладов о ситуации на этом направлении.

"Это место, где ежедневно уничтожается огромное количество врагов, их техника, уменьшаются способности россиян действовать на тех или иных направлениях. Для нас любая территория является крайне важной, и мы будем делать все от нас зависящее, возможное и невозможное, чтобы ее удержать", - добавил Данилов.

Однако секретарь СНБО подчеркнул, что и плохие новости из Бахмута от общества не будут скрывать.

"Да, сложно и трудно, но мы понимаем, как будем действовать дальше", - отметил он.

Бои за Бахмут: какая ситуация в городе

В течение нескольких месяцев российские оккупанты пытаются окружить Бахмут и взять украинских воинов в кольцо. Сейчас продолжаются интенсивные и жесткие бои, ситуация тяжелая, но контролируемая.

Британская разведка недавно констатировала, что ВСУ получили определенное преимущество на этом направлении благодаря потеплению.

Однако из города выходит знаменитое подразделение аэроразведчиков "Птахи Мадяра". Подразделение получило приказ о выходе на новые позиции. Воины держали оборону города 110 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: