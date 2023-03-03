Данилов отметил, что в Бахмуте сейчас тяжело, но украинские военные продолжают уничтожать врага.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских Сил обороны и российской оккупационной армии в боях за Бахмут Донецкой области. Вражеские войска теряют в семь раз больше живой силы.

Как отметил Данилов в эфире телемарафона, потери войск Российской Федерации рассматривались на заседании Ставки 2 марта. В частности, смотрели и непосредственно на те данные, что касаются Бахмута.

"Да, там сложно и трудно, но имейте в виду, что наши парни и девушки каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года прошло уже больше года. За это время на украинской земле было ликвидировано 150605 захватчиков. Вражеские войска также потеряли тысячи единиц техники.

Как сообщили в утренней сводке потерь противника за 2 марта, запасы танков у российской армии в целом сократились на 3397 единиц. Враг также потерял 300 самолетов и 288 вертолетов.

Кроме того, в Донецкой области украинские военные уничтожили редкий российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Это произошло в районе Угледара. Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что за время российского вторжения документально подтверждено уничтожение пяти единиц 2С4"Тюльпан". Однако в целом известно уже о 14 таких случаях.

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