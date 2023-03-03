На Бахмутском направлении противник не прекращает штурмовать город Бахмут.

Украинские войска отбили более 85 атак противника на пяти направлениях.

"На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили более 85 атак противника", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

В частности, на Бахмутском направлении противник не прекращает штурмовать город Бахмут.

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"Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута Донецкой области", - сказано в сводке.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался вести наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и спорного Донецкой области, а на Авдеевском и Шахтерском - продолжает безуспешно атаковать позиции украинских войск.

Война в Украине: актуальные новости

Продолжается ожесточенная битва за Донбасс, а также бои на Запорожском и Херсонском направлениях. В Донецкой и Луганской областях российское командование бросает в бой бесчисленное количество пушечного мяса и техники. Однако украинские воины успешно "минусуют" оккупантов и их броню.

Катастрофические потери россияне во время недавнего российского наступления вблизи Угледара Донецкой области. Они указывают на то, что российские военные все еще не в состоянии быстро решить эндемические проблемы, связанные с серьезными потерями персонала и техники.

Вчера Генштаб сообщал о более 170 отраженных атак на пяти направлениях. Очевидно, интенсивность российских штурмов несколько снизилась.

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