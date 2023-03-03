Основатель подразделения заявил, что они отходят на другие боевые позиции.

Подразделение аэроразведчиков "Птахи Мадяра" получило приказ о выходе из Бахмута Донецкой области на новые позиции. Воины держали оборону города 110 суток.

О приказе высшего командования сообщил основатель подразделения Роберт Бровди "Мадяр" в Телеграмм-канале. Воин отказался комментировать детали, но не скрывал, что расстроен решением об уходе.

"Посреди ночи подразделение "Птахи Мадяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута к новому месту боевых действий. Каковы причины перевода в момент, критический для Бахмута, когда мы провели здесь 110 суток боевых дежурств: я, прежде всего, военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута", - сказал он.

Битва за Бахмут: что происходит в городе

В течение нескольких месяцев продолжаются интенсивные и жесткие бои за Бахмут Донецкой области. В Минобороны заявляют, что ситуация на Бахмутском направлении сложная. Заместитель министра Анна Маляр сообщила, что штурм Бахмута российскими оккупантами сопровождается активной информационной кампанией о том, оборона Бахмута не имеет стратегического значения, однако это не так.

Британская разведка недавно констатировала, что ВСУ получили определенное преимущество на этом направлении благодаря потеплению.

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