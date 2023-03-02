Бахмутское направление фронта - эпицентр боевых действий, отметили в ВСУ.

За сутки в районе Бахмута российские оккупанты потеряли 94 человека убитыми, 121 захватчик получил ранения.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. "Защитники Бахмутского фронта, героически обороняя это направление, выматывают, обескровливают, обессиливают врага, чтобы впоследствии, когда подойдут наши резервы, когда они будут подготовлены с новой техникой, им было намного легче выбросить врага с нашей земли", - сказал Череватый.

По его словам, сейчас Бахмут и Бахмутское направление фронта являются эпицентром боевых действий. В течение суток россияне проводили штурмы в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское.

Видео дня

"Только в районе Бахмута произошло 59 обстрелов и 29 боевых столкновений. За сутки оккупанты потеряли 94 военнослужащих убитыми, 121 - получил ранения различной степени", - заявил Череватый.

Он также напомнил, что после тяжелых боев, когда украинская армия в прошлом году отошла из Лисичанска и Северодонецка (Луганская обл.), была построена плотная и мощная оборона, что позволило позже освободить всю Харьковскую область и Лиман (Донецкая обл.). Череватый добавил, что решение по обороне Бахмутского направления принимается по такой же логике.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

В Донецкой области российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении, но не прекращают штурмовать город Бахмут. 1 марта стало известно, что в Бахмуте, несмотря на постоянные тяжелые бои, остаются 4,5 тыс. жителей.

Стоит отметить, что Россия в Украине уже понесла огромные потери. По состоянию на 2 марта на украинской земле ликвидировано примерно 150605 противников и много вражеской техники и вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: